Киев, 12 октября, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Украина и Польша готовы делать взаимные шаги навстречу в непростом вопросе общей исторической памяти, заявил на брифинге сегодня, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.ua Встреча президентов Польши и Украины

На брифинге Зеленский сообщил о результатах своего общения с лидером Польши Анджеем Дудой, который сегодня находится в Киеве с рабочим визитом. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы общей исторической памяти.

«Это непростой путь, но важно, что мы готовы преодолевать его вместе и делать взаимные шаги навстречу… Например, ранее с нашей стороны были решены вопросы разрешений на поисковые работы для польских ученых и археологов. А в Польше, на горе Монастырь реконструирована памятная плита на украинской братской могиле», — сказал Зеленский.

Стороны убеждены, подчеркнул он, что Украина и Польша не могут сосуществовать иначе, как в мире, согласии, дружбе и взаимоуважении.

«Я уверен, что между нашими странами вообще не может быть никаких споров, кроме одного — в каких именно украинских и польских городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу», — добавил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что Украина и Польша резко расходятся в оценке событий 1943−1945 годов на Волыни и в Восточной Галичине. При президентстве Петра Порошенко сейм Польши официально назвал Волынскую трагедию «геноцидом польского народа», после чего исторические споры и взаимные обвинения между странами разгорелись с новой силой.