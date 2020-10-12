Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало новые данные о своих потерях
Степанакерт, 12 октября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Число армянских военнослужащих, погибших в зоне боёв в Нагорном Карабахе, выросло еще на 51 человека, сообщает 12 октября военное ведомство Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
Минобороны опубликовало поимённый список погибших.
Уточняется, что речь идет о данных на 10 октября. Согласно информации минобороны НКР, с 27 сентября число погибших достигло 480 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны активно применяют тяжелую артиллерию, авиацию, РСЗО, тактические ракетные комплексы и несут тяжелые потери.
На данный момент в зоне конфликта должен действовать режим прекращения огня, необходимый для обмена пленными и передачи тел погибших.
Баку и Ереван уже обвинили друг друга в нарушении этих договоренностей.