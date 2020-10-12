Вашингтон, 12 октября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 12 октября в Twitter, что демократы во главе с «Сонным Джо» (Джо Байденом) хотят превратить США в «социалистическое государство».

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

«Именно этого хотят демократы. США не должны стать масштабной версией Венесуэлы» , — написал Трамп.

Трамп ранее уже заявлял, что Байдена поддерживают «радикальные леваки», и обвинял своего соперника на предстоящих выборах в симпатиях к движению «Антифа».

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