Санкт-Петербург, 12 октября, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга 12 октября официально внесло на рассмотрение городского Законодательного собрания проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Ранее проект бюджета утвердили на заседании правительства в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Проект бюджета представлен на рассмотрение городского парламента в электронном виде, его объем составил 70 Гб.

На 2021 год доходы бюджета Северной столицы запланированы в объеме 623 млрд 500 млн рублей, расходы должны составить 710 млрд 700 млн рублей. Дефицит бюджета составит 87 млрд 200 млн рублей.

Глава комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников отметил, что в 2022—2023 годах планируется снижение бюджетного дефицита, который во внесенном проекте достиг максимума, разрешенного по закону.

В составе расходов 195 млрд рублей пойдет на финансирование социальной поддержки граждан, в том числе расходы на образование составят 23%, на здравоохранение — 18%. На реализацию Адресной инвестиционной программы (АИП) предусмотрено 82 млрд рублей.

Как отметил глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, «все меры поддержки граждан, установленные Социальным кодексом Санкт-Петербурга, будут сохранены и закреплены в защищенных расходных статьях бюджета; это касается всех — ветеранов, инвалидов, пенсионеров, многодетных и молодых семей».