Москва, 13 октября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 13 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о Конституционном суде, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции, сообщает ИА REGNUM.

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Прежде всего, сокращается численный состав Конституционного суда (КС) — предусматривается, что суд будет состоять не из 19, а из 11 судей, включая председателя и его заместителя. При этом судьи, осуществляющие свои полномочия на день вступления в силу изменений в Конституцию, то есть 4 июля 2020 года, продолжают осуществлять свои полномочия до их прекращения по общим основаниям.

Меняется порядок прекращения полномочий судей КС РФ, включая председателя суда и его заместителя — может осуществляться Советом Федерации по представлению президента в случае совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.

Законопроект о КС дает возможность суду по запросу главы государства проверять конституционность законопроектов и принятых законов — до их подписания президентом, а также законов субъектов РФ — до их обнародования главой региона.

Также документ разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Правом обращения в КС с таким запросом предлагается наделить президента, правительство РФ, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

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