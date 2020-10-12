Мурманск, 12 октября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Учителя Мурманской области снова пройдут тестирование на коронавирус SAR-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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«Это нужно для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Ситуация в части учебных заведений в Мурманской области пока стабильная. Набор мероприятий, который реализован в начале учебного года, дал возможность переводить на дистанционные формы обучения лишь отдельные классы в случае выявления коронавирусной инфекции. Ни одна школа у нас на сегодняшний день не закрыта», — объяснил губернатор Андрей Чибис.

Тестировать будут не только постоянно работающих в школах педагогов, но и студентов-практикантов.

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Как сообщало ИА REGNUM, еженедельное тестирование на коронавирус будут проходить и соцработники, оказывающие помощь пенсионерам в стационаре и на дому.