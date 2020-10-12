Москва, 12 октября, 2020, 17:08 — ИА Регнум. В ходе учений «Кавказ-2020» войска отработали «на отлично», действуя в усложнённой обстановке современного вооружённого конфликта, сообщил 12 октября министр обороны России Сергей Шойгу на подведении итогов учения.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Что касается учения «Кавказ-2020». В ходе него были отработаны новые способы межвидовых действий войск в усложнённой обстановке современного вооружённого конфликта», — сказал Шойгу.

На учениях российские военные отработали практическое применение новых разведывательных, ударных и огневых систем вооружения.

Кроме того, особое внимание было уделено применению высокоточного оружия, систем разведки и радиоэлектронной борьбы, автоматизации процесса управления войсками и взаимодействия разведывательных и информационно-управляющих систем.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Кавказ-2020» проходило с 21 по 26 сентября на полигонах Южного военного округа — «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в Черном и Каспийском морях.

Кроме 80 тыс. российских военнослужащих, бойцов Росгвардии и сотрудников МЧС, в манёврах также участвовали до одной тыс. военных Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.