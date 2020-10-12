Красногорск, 12 октября, 2020, 17:02 — ИА Регнум. У тринадцатилетней девочки из Красногорска осложнения, вызванные коронавирусом, начались спустя месяц поле выздоровления. О подобном случае сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

На данный момент ребёнок проходит курсовое лечение в отделении детской инфекционной реанимации Химкинской областной больницы. Примечательно, что коронавирус девочка перенесла без симптомов. Осложнения после COVID-19 у неё начались через месяц.

«У девочки диагностировали мультисистемный воспалительный синдром. Иными словами, это воспаление всех органов. Она страдала от высокой температуры, отеков рук и ног, сильных болей в животе и дыхательной недостаточности, сыпи по всему телу. Ребенку провели курс селективного плазмафереза, противовоспалительной и иммуномодулирующей терапии», — отмечается в сообщении.