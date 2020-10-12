Красногорск, 12 октября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. В октябре наибольший прирост новых случаев коронавируса в Подмосковье был зафиксирован в Королеве, Красногорске, Черноголовке и Сергиево-Посадском округах. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Данный показатель рассчитывался из количества новых случаев инфекции на 100 тысяч населения. В абсолютном же выражении максимальное число граждан с коронавирусом выявили в Королеве, Красногорске и Сергиевом Посаде, Коломне и Пушкине.

Что касается госпитализаций, то по этому показателю наибольшее число случаев за прошедшую неделю зафиксировано на территории Талдома, Лобни, Рузы, Сергиева Посада и Истры.