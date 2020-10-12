Под Костромой обнаружен крупный разлив нефтепродуктов
Кострома, 12 октября, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Под Костромой обнаружен крупный разлив мазута — об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах. Место загрязнения находится в непосредственной близости с Кузнецовским сельским поселением, где живут 1662 человека. Рядом с территорией разлива располагаются две водозаборные скважины.
Территорию обследовали специалисты Росприроднадзора. На момент проверки нефтепродукты загрязнили 1 гектар почвы. Размер вреда, причинённого экологии, специалисты оценили в 4 млн рублей. Материалы, направленные в полицию находятся в стадии проверки несколько месяцев, виновные до сих пор не наказаны и загрязнение не устранено — утверждает источник.
ИА REGNUM надеется получить комментарии по этой ситуации от администрации Кузнецовского сельского поселения и будет следить за развитием событий.