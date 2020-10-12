Кострома, 12 октября, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Под Костромой обнаружен крупный разлив мазута — об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах. Место загрязнения находится в непосредственной близости с Кузнецовским сельским поселением, где живут 1662 человека. Рядом с территорией разлива располагаются две водозаборные скважины.

Место утечки мазута

«В мае 2020 года на территорию одной из площадок расформированной ракетной дивизии, находящейся на территории Костромской области, приехал мужчина. На площадке была вкопанная в землю металлическая цистерна, в ней находился мазут. Надеясь получить металл, мужчина срезал половину цистерны, и оттуда хлынули нефтепродукты»

Территорию обследовали специалисты Росприроднадзора. На момент проверки нефтепродукты загрязнили 1 гектар почвы. Размер вреда, причинённого экологии, специалисты оценили в 4 млн рублей. Материалы, направленные в полицию находятся в стадии проверки несколько месяцев, виновные до сих пор не наказаны и загрязнение не устранено — утверждает источник.

Разрушенная цистерна с мазутом

«Материалы в ОМВД по Костромскому району были направлены ещё летом. Но до настоящего времени итоговое решение не принято, виновные не наказаны. Администрация Кузнецовского сельского поселения также не обеспокоена происходящим. Между тем мазут имеет определённые физические свойства, он текучий. За эти 5 месяцев пятно с 1 гектара могло увеличиться в 3−4 раза. Мы понимаем, что учитывая перемещение сточных вод никто не может дать гарантию, что завтра масляная вода не пойдёт из кранов жителей близлежащих населённых пунктов»

ИА REGNUM надеется получить комментарии по этой ситуации от администрации Кузнецовского сельского поселения и будет следить за развитием событий.