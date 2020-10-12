Пенза, 12 октября, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Сезонная иммунизация населения от гриппа продолжается в Пензенской области. На 12 октября, по информации облминздрава, привито более 63,7 тыс. детей и 236,9 тыс. взрослого населения.

health.pnzreg.ru Вакцинация. Пензенская область

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Всего в регионе в текущем году запланировали привить более 120 тыс. детей. Первая партия детской вакцины поступила еще в августе. Вторая в количестве 70,96 тыс. доз доставлена в область на прошлой неделе. В школах и детских садах Пензенской области прививают несовершеннолетних с письменного согласия родителей и после осмотра медработника.

После иммунизации риск заражения гриппом снижается в среднем до 90%, отметили в облминздраве.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области вакцинацию от COVID-19 начали с медработников. Четыре сотрудника ГБУЗ «Городская поликлиника» и четыре медработника Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи были привиты 6 октября.

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