Варшава, 12 октября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. 12 октября были опубликованы финансовые отчеты президента Польши Анджея Дуды и его основного конкурента на выборах Рафала Тшасковского. В документах указаны суммы, которые они потратили на избирательную кампанию летом текущего года. Об этом передает Dziennik.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Согласно отчетам, комитет Анджея Дуды собрал 28,7 миллионов злотых (7,5 миллионов долларов США). Вся сумма поступила из избирательного фонда правящей партии «Право и справедливость».

В свою очередь комитет его главного конкурента, с которым он вышел во второй тур, Рафала Тшасковского собрал более 9,55 миллионов злотых (2,5 миллиона долларов США). Из них 1,24 миллиона злотых (326,5 тысяч долларов США) поступило от пожертвований физических лиц и 8,32 миллионов злотых (2,2 миллиона долларов) — из избирательного фонда оппозиционной партии «Гражданская платформа».

Напомним, в этом году президентские выборы в Польше прошли нестандартно. Изначально они были назначены маршалом сейма на 10 мая, а голосование — из-за пандемии — должно было пройти частично удаленно с использованием почтовых отправлений. Однако в конечном итоге голосование не состоялось; на основании специального закона выборы были назначены на 28 июня, а второй тур состоялся 12 июля. Победу одержал действующий президент Анджей Дуда. Это его второй президентский срок.