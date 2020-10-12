Ижевск, 12 октября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. В Ижевске по итогам января-сентября 2020 года произошло 663 ДТП, в которых погибли 13 человек, 817 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

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Из-за нарушений водителями правил дорожного движения произошло 557 аварий с девятью погибшими и 712 пострадавшими.

При этом сопутствующей причиной 160 ДТП стали неудовлетворительные дорожные условия. В указанных авариях погибли четыре человека, 213 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года в Ижевске произошло более тысячи аварий с пострадавшими. При этом каждое пятое ДТП произошло по вине пьяных водителей.