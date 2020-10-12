Ярославль, 12 октября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. 10 октября в Ярославской областной клинической больнице состоялось освящение храма в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Об этом сообщает портал Ярославской митрополии.

Yareparhia.ru Освящение нового храма в Ярославле

Освящение совершил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим в присутствии первого заместителя министра здравоохранения России Игоря Каграманяна. Обустройство церкви в больнице началось в 2019 году по просьбам пациентов и медицинского персонала.

«Мы всегда радуемся, когда наши клиники оснащаются оборудованием, когда приходят новые специалисты. Сегодня же Областная клиническая больница приобрела очень важную духовную опору — в стенах больницы появился храм. Это будет укреплять самоотверженный труд врачей больницы и станет огромным подспорьем в стремлении к выздоровлению наших пациентов», — сказал Игорь Каграманян.

«После состоявшегося освящения больные и медицинские работники обретут возможность причащаться Святых Христовых Таин и молиться в своем домовом храме, что будет большой радостью и утешением для многих», — сообщили в Ярославской митрополии.

Игорь Каграманян подарил новому храму икону Богородицы.