Москва, 12 октября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов не ожидает ощутимого роста социальных выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

«За это надо «благодарить» различные ведомства, которые фактически саботируют выполнение поручения (президента РФ) Владимира Путина по пересмотру структуры потребительской корзины», — отметил Миронов.

Действующая потребительская корзина не пересматривалась с 2012 года, однако, по закону должна корректировать каждые пять лет.

В начале 2020 года Путин поручил пересмотреть корзину. Предполагается, что работа завершится к концу года.

«К концу года бюджет уже будет сверстан, расходы расписаны. Похоже, радикального пересмотра корзины чиновники не допустят. Ну, добавят там гель для душа и анитсептики, как обещают в Росстате, или еще какую мелочевку. К сожалению, это означает, что ощутимый рост минимальной зарплаты и пособий россиянам правительство обеспечивать не собирается», — заключил парламентарий.