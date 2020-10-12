Красногорск, 12 октября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Стоимость медицинских масок в Подмосковье стартует от 4,5 рублей за штуку. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

AlexChirkin Медицинская маска

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При этом стоимость многоразовых масок начинается от 150 рублей за одну штуку, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«В целом проблемы продажи масок в магазинах сейчас нет. И во всех без исключения магазинах Московской области товар присутствует», — отметил чиновник.