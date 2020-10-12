Ярославль, 12 октября, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова просят отменить полуфинал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», который открывается в Ярославле. Обращение к главе региона на своей странице в Facebook опубликовала член общественной палаты области, журналист Людмила Шабуева.

Bolshayaperemena.online Логотип конкурса «Большая перемена»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования Ярославской области, в Ярославле проходит полуфинал конкурса для школьников Центрального федерального округа. Дети заезжают в три смены, в каждой — около 200 человек и 10 сопровождающих. Член общественной палаты полагает, что дети рискуют заразиться коронавирусом.

«Я пишу это, потому что понимаю, что нельзя рисковать здоровьем детей и собирать их в нашем городе. Я пишу это, потому что я хочу, чтобы в свободные палаты, которые сейчас освободили под форум, положили тех, кто находится в критическом состоянии. Пусть этих людей начинают спасать прямо сейчас. Я пишу это, потому разговаривала сегодня со многими врачами нашего города и в их голосе слышала реальный страх. У нас не справится медицина. У нас очень мало врачей, которые сами не болеют. Я пишу это, потому что мне не все равно. Я прошу вас, узнайте информацию из первых рук и отмените мероприятие. Пусть оно проходит он-лайн, пусть не состоится вовсе», — делится своим мнением в обращении к губернатору Людмила Шабуева.

Журналист говорит, что знает о проблеме не понаслышке — она сама и ее близкие родственники болеют COVID-19. В обращении Шабуева описывает те сложности, с которыми она столкнулась.

«Я знаю, что такое вызывать Скорую и ждать по 10 часов. Я знаю, что такое записаться на КТ. Только два медицинских центра принимают платно, работая до полуночи, и к ним не запишешься в тот же день, или даже на следующий», — пишет Людмила Шабуева.

Организаторы форума считают, что причин для беспокойства нет. Конкурс проходит в училище олимпийского резерва по хоккею, студенты которого переведены на дистанционный режим. У участников постоянно замеряется температура. Каждый конкурсант допускается на соревнования при наличии медицинского заключения и отрицательного результата анализа на коронавирус.

«Все мероприятия полуфиналов проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований и исключительно на территории техникума. Возможности площадок позволяют обеспечить меры безопасности, установленные Роспатребнадзором, в том числе присутствие медицинского персонала, — сообщила заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр», координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова. — Для обеспечения социальной дистанции каждый полуфинал проходит в три смены. Внутри каждой смены участники делятся на отряды в зависимости от направлений с учетом возрастной категории. В первой смене полуфинала в Ярославле примут участие более 200 старшеклассников из Центрального федерального округа».

В департаменте здравоохранения Ярославской области корреспонденту ИА сообщили, что специально для форума не освобождали места в больницах. В них имеется необходимый резерв.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе на данный момент в лечебных учреждениях области создан резерв коек для оказания медицинской помощи в стационарных условиях. Для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями задействовано 21 медицинских организаций. В них развернуто 1351 коек, оснащенных в соответствии с требованиями Минздрава России. В случае необходимости, будет развернуто 2000 коек», — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Как сообщается в пресс-релизе департамента образования Ярославской области, полуфиналисты «Большой перемены» будут проходить тренинги на развитие soft skills, решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов и участвовать в «полезной программе», в рамках которой школьники смогут приобщитьсяк добровольческому движению. Также конкурсантов ожидают игры на командообразование и творческие мастер-классы. Полуфиналы в Ярославле завершатся 25 октября. Конкурс проходит в рамках проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

На странице Людмила Шабуевой в Facebook многие пользователи поддерживают призыв журналиста и пишут о тех или иных проблемах, связанных с коронавирусом. Между тем отменять мероприятие власти не планируют.