Екатеринбург, 12 октября, 2020, 14:36 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировано 174 пациентов с COVID-19, находящихся в тяжёлом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

145 тяжелобольных лежат в реанимации, из них 86 — подключены к ИВЛ. Ещё в больницах находятся 600 пациентов в состоянии средней тяжести, и неизвестное количество больных в удовлетворительном состоянии. Для сравнения, 11 октября 2020 года сообщалось о 163 тяжелобольных COVID-19.

В регионе выписали по выздоровлении ещё 151 человека (всего выписано 23 202 пациента).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области умерли от COVID-19 уже 655 человек.