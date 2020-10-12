Вашингтон, 12 октября, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Дизайнерский отдел американской компании Jeep (входит в концерн FCA) представил классический вариант исполнения совершенно нового поколения внедорожника Jeep Wagoneer. Рендер с авто распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Jeep Jeep Wagoneer нового поколения

Главной особенностью новой версии являются классические деревянные панели по бокам кузова. В компании отметили, что такая версия вседорожника продаваться не будет.

Над проектом дизайна работал Ральф Жиль, который является руководителем отдела дизайна концерна FCA. Он пояснил, что рендер Grand Wagoneer с деревянными панелями сделан командой дизайнеров в шутку, поскольку есть серьёзная причина для того, чтобы не выпускать такую версию вседорожника.

«Необходимо было сбалансировать в возрожденном внедорожнике знакомые черты этой модели и современность. Именно поэтому, от деревянной отделки пришлось отказаться», — сказал Жиль.

Ранее компания Jeep собрала на предприятии в Мексике тысячный экземпляр бронированной версии внедорожника Grand Cherokee нынешнего поколения.

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