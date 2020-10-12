Элиста, 12 октября, 2020, 14:07 — ИА Регнум. В Республике Калмыкии за истекшие сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее суточный прирост составил 84 случая, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время госпитализация потребовалась 692 пациентам с COVID-19, из них 16 человек находятся в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 11 человек. Режим самоизоляции соблюдают 3 тыс. 923 жителя республики. Они находятся под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 7 тыс. 448 жителей республики. Выписаны с выздоровлением 4 тыс. 553 человека.