Кострома, 12 октября, 2020, 14:06 — ИА Регнум. В Костромской области скончались ещё двое больных COVID-19 — мужчины в возрасте 66 и 67 лет. Об этом 12 октября сообщает оперативный штаб по региону. Число жертв новой инфекции выросло до 102.

Новую инфекцию за последние 24 часа выявили у 69 костромичей. За весь период пандемии в Костромской области коронавирусом заразились 5507 человек, уже выздоровели 4030. В стационарах находятся 214 больных, 1161 пациент отправлен на домашнее лечение.