Боровск, Калужская область, 12 октября, 2020, 14:00 — ИА Регнум. В городе Боровске (Калужская область) началась реконструкция дореволюционного здания бывшей уездной тюрьмы на улице Берникова, более известного у местных жителей как «Тюремный замок». Об этом пишет издание «Боровские известия».

Borovskizv.ru Здание бывшей уездной тюрьмы в в Боровске

Сделать из трижды горевшей «заброшки» изюминку взялась предпринимательница Светлана Шорохова. По её задумке, на месте «Тюремного замка» будет создан историко-туристический комплекс. Уже в 2021 году экскурсии сюда будут доступны для всех желающих. Уникальность старинного строения не только в его историческом прошлом, но и в Т-образной конструкции: метровые кирпичные стены, высокие потолки, сводчатые коридоры и арочные входы, 24 печные трубы и слуховая комната, в которой можно услышать все, что происходит в любом из помещений «замка». С крыши задания открывается вид на просторы Боровска, изгибы Протвы и пять церквей.

«В калужском архиве я нашла описание этой тюрьмы 1870 года. Там в деталях изложено, где и что располагалось, где был карцер, где одиночная камера, сколько аршин было по периметру участка, сколько до конюшни, до банного комплекса, мастерской. Мне самой просто очень интересно заниматься восстановлением этого здания. Когда я его увидела, испугалась. Всё-таки это место с тяжелой энергетикой боли, пыток, заточения. Но оно завораживает, и при мощной энергии внутри снаружи совершенно другие ощущения», — сказала Шорохова.

Предпринимательница не планирует воссоздавать тюрьму в её первозданном виде: с мрачными камерами и карцером, пыточной или глухим высоким забором вокруг. Но некоторые элементы этого специфического режимного объекта будут сохранены. Сейчас концепция наполнения здания прорабатывается с архитекторами и туроператорами, которые уже заявили о своей заинтересованности в данном объекте.