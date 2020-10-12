Москва, 12 октября, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Минтруд намерен сместить акценты в рамках мер поддержки малообеспеченных по социальным контрактам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

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«Анализ 2020 года показал, что большинство субъектов РФ делали акцент на (таком направлении, как) выход из трудной жизненной ситуации. Но это не должно стать основным направлением социального контракта», — заявил Котяков.

По его словам, Минтруд планирует расширять поддержку таких направлений социального контракта, как развитие подсобного хозяйства и индивидуальное предпринимательство.

На развитие социального контракта в течение трех лет предполагается направить более 116 млрд рублей и заключить 1 млн соцконтрактов, отметил министр.