Киев, 12 октября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Закончить войну в Донбассе можно только путем справедливого урегулирования конфликта, и пока во главу угла не будет поставленпринцип права народов на самоопределение, мира не будет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 12 октября, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Как сообщалось ранее, в интервью BBC Зеленский заявил: «Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю».

"Владимир Зеленский говорит о своём желании «закончить войну в Донбассе», и это хорошо. Указание в качестве приоритета именно на завершение войны звучит тем более правильно на фоне разворачивающейся сейчас на наших глазах нагорно-карабахской драмы. Взятая Баку установка на приоритетность возвращения Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана если не мирным, то военным путём приносит народам Азербайджана и Армении сотни жертв и огромное число разрушений каждый день. Но главное даже не это — главное заключается в том, что такая установка бесперспективна .

Закончить войну в Донбассе можно только путем справедливого урегулирования конфликта, начавшегося на востоке Украины ещё до 2014 года, но перешедшего в военную фазу именно после того, как Киев взял курс на его решение силой с полным попранием такого важнейшего принципа международного права, как право народов на самоопределение. Пока этот принцип не будет поставлен во главу переговорной повестки дня, пока все, как заклинание, будут продолжать твердить только о «территориальной целостности» Украины, достичь справедливого урегулирования не удастся. Соответственно, не удастся закончить войну. Пример нагорно-карабахского конфликта, повторю это ещё раз, говорит о том, что она будет вспыхивать вновь и вновь.