Тюльган, Оренбургская область, 12 октября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. В посёлке Тюльган Оренбургской области на территории центрального парка установили сразу два памятника: воинам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. Открытие мемориалов запланировано в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной администрации.

Тюльган.рф Памятник воинам Великой Отечественной войны

Автором проектов и непосредственным исполнителем всех работ является скульптор Пётр Григорьев.

Рядом с вечным огнем установлена скульптура солдата с автоматом в поднятой руке на постаменте высотой 5,5 метра. Памятник символизирует победу над фашизмом. Скульптура сделана из гранита, который специально привезли из Мурманска. Рядом находятся стелы с именами героев, не вернувшихся с поля боя. Стоимость проекта составила 2,7 млн рублей, а источниками финансирования стали бюджеты поселка и района.

Тюльган.рф Памятник воинам-интернационалистам

В администрации подчеркнули, что не менее значимым событием для района стала установка еще одного памятника — в честь воинов-интернационалистов. На центральной плите, сделанной из черного гранита, выгравирован солдат — защитник в полный рост. Высота скульптуры — 2,2 метра. Справа и слева расположены цельные плиты из гранита. На левой плите выполнена гравировка имен погибших бойцов, на правой — момент из боя. Мемориал появился благодаря бюджетным средствам, а также средствам, собранным населением и предоставленным спонсорами. Стоимость проекта составила более 1,5 млн рублей.