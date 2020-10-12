Москва, 12 октября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Российские автодилеры компании Datsun увеличили стоимость седана on-DO и хэтчбека mi-DO на 15 тыс. рублей, что на 2,1−2,9% выше относительно прежней стоимости. Об этом сообщается на портале «Цена Авто».

ООО «Ниссан Мануфэкчуринг РУС» Два Datsun on-DO

Цена модели Datsun on-DO в базовой комплектации теперь составляет 531 тыс. рублей, а топовая комплектация подорожала до 707 тыс. рублей. Что же касается модели Datsun mi-DO, то её начальная версия стоит 554 тыс. рублей, а топовая — 730 тыс. рублей.

Последний раз рост цен на модели Datsun наблюдался в мае нынешнего года. Тогда прибавка составила 5−11 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в прошлом месяце реализация машин Datsun сократилась на 24%, до 1511 экземпляров. Всего же с начала 2020 года по сентябрь включительно в России был куплен 12 091 автомобиль — на 27% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Напомним, в начале лета 2020 года автопроизводитель Nissan объявил о прекращении продаж машин Datsun в РФ. Последняя модель этой японской марки сойдёт с конвейера АвтоВАЗа в декабре 2020 года, а поставки на российский авторынок завершатся в марте 2021 года.

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