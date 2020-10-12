«Коронавирус не пройдёт» — директор театра Волкова обратился к зрителям
Ярославль, 12 октября, 2020, 13:24 — ИА Регнум. Ярославский государственный академический театр имени Фёдора Волкова начинает новый сезон, отложенный из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом театре.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, планировалось начать работу театра 3 октября. Но из-за положительных тестов на коронавирус в труппе, старт сезона перенесли на 16 октября.
Директор театра призвал зрителей отнестись с пониманием к мерам безопасности во время спектаклей.
В кассовом зале театра будет установлен аппарат по продаже одноразовых масок. Кроме того, театр в ближайшее время выпустит специальные брендированные маски с символикой Волковского.
В помещениях театра установят санитайзеры и ультрафиолетовые излучатели. Администрация регулярно будет дезинсфицировать вентиляционную систему и проветривать помещения.
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