Ярославль, 12 октября, 2020, 13:24 — ИА Регнум. Ярославский государственный академический театр имени Фёдора Волкова начинает новый сезон, отложенный из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом театре.

Театр имени Волкова в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планировалось начать работу театра 3 октября. Но из-за положительных тестов на коронавирус в труппе, старт сезона перенесли на 16 октября.

«Мы ещё раз провели повторное тестирование, результаты тестов у всех отрицательные. Сезон начнётся с соблюдением всех мер безопасности: заполняемость зала не более 50%, шахматная рассадка, использование масок зрителями», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор театра Айрат Тухватуллин.

Директор театра призвал зрителей отнестись с пониманием к мерам безопасности во время спектаклей.

«Я хочу обратиться к зрителям и попросить выполнять все требования, чтобы не случилось, как в Москве, где театры закрывают и штрафуют. Как бы кто ни относился к маскам, есть правила, которые в этой ситуации нужно соблюдать. На входе будет организовано измерение температуры, если она выше 37 градусов, зрителя мы в театр не допустим. Также не пустят без маски. Конечно, мы не можем останавливать спектакль и как-то влиять на зрителей, поэтому просим проявить сознательность. Ведь мы все заинтересованы в том, чтобы театр работал», — сказал Айрат Тухватуллин.

В кассовом зале театра будет установлен аппарат по продаже одноразовых масок. Кроме того, театр в ближайшее время выпустит специальные брендированные маски с символикой Волковского.

В помещениях театра установят санитайзеры и ультрафиолетовые излучатели. Администрация регулярно будет дезинсфицировать вентиляционную систему и проветривать помещения.

«Все сотрудники театра также будут работать в масках и перчатках. Надеюсь, что коронавирус не пройдёт», — уточнил Айрат Тухватуллин.

Новый сезон начнётся с премьеры: мюзикла «Еврейское счастье»