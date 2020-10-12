Красногорск, 12 октября, 2020, 13:22 — ИА Регнум. В Московской области число госпитализированных с коронавирусной инфекцией и пневмонией пациентов выросло за неделю на 40%. Об этом 12 октября сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв на совещании с членами облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

По словам главы региона, за неделю число госпитализированных пациентов выросло на 40%. Растёт и суточное количество госпитализаций — ежедневно в больницы привозят около 550 человек.

«Наша задача — сделать все, чтобы оказать помощь и поддержку всем, кто в ней нуждается», — цитирует слова губернатора РИАМО.