Кишинёв, 12 октября, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Дестабилизация политической ситуации и «майдан» в Молдавии не могут произойти без какой-либо геополитической поддержки. Об этом 12 октября заявил молдавский президент Игорь Додон в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

По словам молдавского лидера, в настоящее время в Молдавии нет такого протестного потенциала, который наблюдается в Белоруссии и в случае, если его не будут привносить из-за рубежа, он, по мнению Додона, в республике и не появится.

«Я не верю в дестабилизацию и в «майданы» без геополитической поддержки внешнего игрока. В противном случае при сильной власти в стране любая попытка дестабилизировать ситуацию ни к чему не приведет», — заявил молдавский президент.

Также он уточнил, что больших геополитических игроков, могущих оказать влияние на ситуацию в Молдавии три — это Россия, Евросоюз и США.

«Я уверен, что России дестабилизация здесь не нужна, она никогда не хотела дестабилизации вокруг своих границ и периметров. Если учесть еще и Приднестровье, то у РФ интересов в дестабилизации обстановки в Молдавии нет», — подчеркнул Додон.

Кроме того, как считает Додон, у Евросоюза нет заинтересованности в дестабилизации обстановки у собственной границы, а в США в настоящее время идет собственная избирательная кампания.

В то же время, президент Молдавии считает, что попытки протестов после выборов президента страны будут иметь место, однако, по мнению Додона, руководство республики сможет с ними справиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский президент Игорь Додон заявил, что конституционный суд КС Молдавии стал инструментом «политической схватки», несмотря на то, что он должен стоять над политикой.