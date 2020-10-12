Киев, 12 октября, 2020, 13:14 — ИА Регнум. На Украину с официальным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщила 12 октября пресс-служба офиса президента Украины.

President.gov.ua Визит президента Польши Анжея Дуды в Киев

Польский лидер посетил мемориал, посвящённый так называемому голодомору, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дуда также планирует встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Стороны намерены обсудить процесс «евроинтеграции» Украины, вопросы, связанные с безопасностью в регионе, а также события в соседней Белоруссии, сообщили в пресс-службе.

Также будут затронуты исторические вопросы — планируется встреча руководителей Институтов национальной памяти Польши и Украины Ярослава Шарека и Антона Дробовича.

Напомним, президенты Украины и Польши намерены также посетить польско-украинский экономический форум в Одессе.

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