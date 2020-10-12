Самара, 12 октября, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Два пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сообщению пресс-службы ведомства, 79-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а 69-летняя женщина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Всего в регионе скончались 209 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в регионе выявили 129 человек, инфицированных коронавирусом. А всего было выявлено 13 186 случаев заражения этой инфекцией. На учете у врачей находятся 138 человек.