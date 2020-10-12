Ставрополь, 12 октября, 2020, 13:02 — ИА Регнум. В Северо-Кавказском федеральном округе за прошедшие выходные скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 27 пациентов. Наибольшее число смертельных случаев произошло в Дагестане — 12, сообщили 12 октября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На Ставрополье число умерших выросло на девять человек, в Кабардино-Балкарии — на четыре. По одному пациенту скончались в Карачаево-Черкесии и Чечне. Не было зафиксировано смертей лишь в Северной Осетии и Ингушетии.

За все время пандемии коронавируса больше всего жителей, заразившихся опасной инфекцией, не смогли справиться с болезнью в Дагестане — 684 человека. Второе место в этом скорбном списке занимает Ставропольский край — 352 случая смертельного исхода. В Кабардино-Балкарии число скончавшихся составило 107 человек, в Ингушетии — 86, в Северной Осетии — 70. Меньше всего умерших в Чечне — 42 жителя и в Карачаево-Черкесии — 30 человек.