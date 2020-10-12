Санкт-Петербург, 12 октября, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Историк Олег Соколов признал себя виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой состоял в близких отношениях. Об этом он заявил суду 12 октября во время допроса, отвечая на вопрос своего адвоката, передает корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов на суде

Олег Соколов признал себя виновным в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

«Признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном», — заявил Соколов.

По его словам, он с самого начала производства уголовного дела не отрицал своей вины.

Напомним, 12 октября Олег Соколов должен дать показания по делу об убийстве Анастасии Ещенко в ночь на 8 ноября 2019 года.