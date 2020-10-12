Тюмень, 12 октября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 118 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 октября зарегистрировано 10 745 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7 899 человек, 45 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 12 октября 21 пациент с COVID-19 находится в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, 1297 человек остаётся под медицинским наблюдением.