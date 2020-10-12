Киев, 12 октября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко настолько улучшилось, что его выписали из больницы. Об этом сообщила 12 октября пресс-служба политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег…» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о том, что политик заболел коронавирусной пневмонией и был госпитализирован в одну из частных клиник Киева.

Информацию о том, что Порошенко пошёл на поправку, опубликовали украинские СМИ со ссылкой на источник в его окружении.