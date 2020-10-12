Москва, 12 октября, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Формирование новой администрации в США может замедлить процесс переговоров по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 октября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

Он подчеркнул, что стороны находятся в цейтноте. Главное — договориться с Вашингтоном о контроле над вооружениями до того, как в начале 2021 года истечёт срок прежнего соглашения. Однако формирование в США новой администрации может существенно замедлить переговорный процесс.

«Но главной целью, конечно, для нас является продление самого договора. А до или после — это вторично уже, это внутреннее дело американской стороны», — пояснил представитель Кремля.

Работа по продлению ДСНВ продолжается, но говорить о достижении окончательных договоренностей пока рано, добавил он.

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