Ижевск, 12 октября, 2020, 12:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии ещё два человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне летальных случаев в республике не регистрировалось.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Умерла 85-летняя женщина, а также 78-летний мужчина. Течение заболевания у всех погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 119 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 октября в регионе выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 110 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6721 случая.

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