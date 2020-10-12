Москва, 12 октября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Почти полторы тысячи школ из 14 субъектов России пройдут второй этап исследования качества образования согласно стандартам PISA. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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"Исследование качества образования в российских школах по стандартам PISA пройдет с 12 октября по 8 ноября 2020 года, участие в нем примут 1400 образовательных организаций из 14 субъектов РФ», — говорится в сообщении.

Помимо этого, будет произведена общероссийская оценка по модели PISA.

В исследовании примут участие школы Сахалинской, Нижегородской, Омской, Челябинской, Владимирской, Тульской, Воронежской, Волгоградской областей, а также республик Чувашия, Коми, Ингушетия, Тува, Калмыкия и города Санкт-Петербурга.

Результаты исследования станут известны в первом квартале 2021 года.