Москва, 12 октября, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Правительство РФ изменит правила перемещения через границу лесных товаров, исключив такую возможность для отдельных видов продукции. Об этом 12 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной надзор

Глава правительства рассказал о продолжении работы по декриминализации отрасли.

«Мы ликвидируем пробелы, чтобы исключить возможность перемещения через границу отдельных видов стратегически важных лесных товаров», — заявил Мишустин.

Он отметил, что перечень продукции будет скорректирован постановлением правительства, что позволит устранить лазейку для вывоза более дорогого товара под видом менее ценного и запретит «откровенно криминальные схемы вывоза продукции».