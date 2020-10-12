Любань, Ленинградская область, 12 октября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. Разрушенный пешеходный мост в городском поселении Любань на трассе М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) будут восстанавливать за счет виновника ДТП, точную сумму ущерба еще не установили. Об этом 12 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающего за состояние федеральных трасс.

Цитата из видео на YouTube На трассу М-10 упал пешеходный мост

Напомним, ЧП произошло вечером 11 октября в Тосненском районе Ленинградской области. Водитель самосвала с поднятым кузовом снес надземный пешеходный переход, полностью заблокировав движение. Для расчистки проезжей части на место прибыли три бригады дорожников, была доставлена спецтехника. К 06:45 12 октября движение по двум полосам автодороги М-10 было открыто в оба направления.

«Какие технические и инженерные решения будут приняты для восстановления разрушенного сооружения, какое время это займет, станет понятно после обследования пролетного строения. Сейчас специалисты ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уже приступили к этой работе, — отметили в ведомстве. — Восстановить переход мы планируем в кратчайшие сроки, но с соблюдением всех необходимых технических процедур».

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В настоящее время эксперты ФКУ Упрдор «Северо-Запад» совместно с правоохранительными органами проводят проверку и оценивают ущерб, нанесенный федеральному имуществу. Помимо этого, 12 октября сотрудники Управления дорог также разрабатывают схему размещения временного светофора для обеспечения безопасного перехода пешеходов через проезжую часть дороги М-10 в городе Любань.

«Его установка будет выполнена в ближайшее время», — резюмировали в ведомстве.

В настоящий момент безопасный переход через дорогу обеспечен в ручном режиме с помощью регулировщиков — сотрудников подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт данного участка трассы М-10.

«Возмещает ущерб, как правило, установленный нарушитель ПДД», — подытожили в Упрдоре.

Добавим, что причиной и обстоятельствами произошедшего занялись правоохранительные органы.