Медынь, Калужская область, 12 октября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. У 81 постояльца психоневрологического интерната и дома-интерната для престарелых «Двуречье» в городе Медыни Калужской области подтверждён коронавирус. 29 человек госпитализированы. Остальные проходят лечение в интернатах. У них заболевание протекает в легкой форме. Об этом 12 октября написал на своей странице в социальной сети губернатор области Владислав Шапша.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» В интернатах Медыни зафиксирована вспышка коронавируса

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Совместно с региональным управлением Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, занос инфекции мог быть связан с тем, что между тестированием социальных работников и их заходом на смену в учреждения прошло несколько дней. Губернатор поручил организовать тестирование социальных работников за сутки до захода на смену, в эти сутки контакты с внешним миром должны быть сведены к минимуму.

В настоящее время в зданиях обоих интернатов выделены «чистые зоны» и санпропускники для сотрудников, осуществляющих уход и наблюдение за проживающими. Четыре раза в день проводится термометрия и измерение сатурации. Осуществляется дезинфекция помещений. Работа персонала, который ухаживает за заболевшими, организована с соблюдением санитарных правил и норм. Учреждения обеспечены лекарствами.