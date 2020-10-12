Обнинск, Калужская область, 12 октября, 2020, 11:15 — ИА Регнум. С новой высокотехнологичной продукцией из полимерных композиционных материалов и керамики, а также изделиями конструкционной оптики ознакомился 12 октября на обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб в рамках своей рабочей поездки в Калужскую область. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Технологии» Андрей Силкин.

Technologiya.ru Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб посетил ОНПП «Технология»

Заместителю федерального министра было представлено уникальное оборудование, использующееся при выпуске крупногабаритных изделий из полимерных композиционных материалов для авиационной и космической отраслей. Это не имеющие аналогов в России комплексы безавтоклавного формования конструкций из ПКМ, автоматизированной выкладки препрегов, многоцелевой обрабатывающий центр с числовым программным управлением для изготовления оснастки и обработки изделий.

«С 2015 года на нашем предприятии открыты более 20 новых участков, введены в эксплуатацию около 100 единиц современного оборудования в рамках семи целевых программ Минпромторга России. Два проекта реализованы по программе импортозамещения, ещё три проекта находятся в стадии реализации. Глубокая модернизация имеющихся мощностей и ввод в эксплуатацию новых объектов позволяют безупречно выполнять обязательства в рамках гособоронзаказа и развитие линейки гражданской продукции», — сказал генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

На встрече с участием губернатора области Владиславом Шапшой, директора департамента оборонной промышленности правительства Российской Федерации Николаем Архиповым и заместителя генерального директора Госкорпорации Ростех Максимом Выборных первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб обсудил вопросы дальнейшего развития холдинга в отрасли химической промышленности Госкорпорации Ростех, головной организацией которого в июле 2020 года стало обнинское предприятие «Технология».

"На сегодняшний день российская химическая продукция является высококонкурентной и востребованной как на российском, так и на зарубежных рынках. В том числе такой же потенциал есть и у предприятий холдинга химической промышленности Ростеха. Минпромторг РФ готов оказывать содействие в решении задач холдинговой компании и развитии перспективных направлений, в том числе с использованием доступного инструментария государственной поддержки промышленных предприятий», — отметил Сергей Цыб.