Москва, 12 октября, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин пока не намерен покидать занимаемый пост. Об этом он заявил 12 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

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«Почему я должен уходить? План работы у нас рассчитан на шесть лет. Задача — создать Счётную палату нового типа, соответствующую лучшим образцам государственных аудитов в мире», — подчеркнул в интервью ТАСС Кудрин.

При этом он добавил, что не намерен прекращать деятельность и после ухода с государственной службы.

«Планирую, что и после ухода с госслужбы продолжу работать, заниматься научной, преподавательской деятельностью», — сказал Кудрин.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Минфина РФ Сергей Кудрин был назначен на должность председателя Счётной палаты в мае 2018 года.