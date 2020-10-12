Ярославль, 12 октября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. В Ярославской области суд изъял часть земельных участков, которые подходили слишком близко к берегу Волги. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Берег Волги

Житель города Углича купил земельные участки в селе Красное Угличского района в 2012 году у коммерческой организации. Как установила проверка, они подходили слишком близко к воде.

«Проверка показала, что часть земельных участков относится к землям водного фонда и общего пользования в пределах береговой линии р. Волги в с. Красное Угличского района. В силу требований статьи 27 Земельного кодекса РФ и статьи 8 Водного кодекса РФ часть земли в пределах 20-метровой береговой полосы и в акватории реки не может быть в собственности конкретных физических лиц», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По результатам проверки прокуратура направила иск в Угличский районный суд с требованием изъять часть земельных участков в пределах двадцатиметровой береговой полосы и возвратить их в государственную собственность. Суд удовлетворил требование прокурора.