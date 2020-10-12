Москва, 12 октября, 2020, 10:10 — ИА Регнум. Экс-мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак проиграл выборы градоначальника в 1996 году из-за нежелания воспринимать риск поражения. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Krugozormagazine.com Анатолий Собчак —

«Против Собчака действовали серьезные соперники, однако, к сожалению, он долго отказывался всерьез воспринимать риски поражения и проиграл 1,5 процента. Анатолий Александрович уступил Владимиру Яковлеву в дебатах, поскольку оппонент четко гнул свою линию, а Собчак хотел победить с наскока, переговорить, используя очевидное ораторское превосходство, однако всё свелось к обсуждению на повышенных тонах хозяйственных вопросов, что не было коньком Собчака», — сказал Кудрин.

По его словам, Собчак «очень нервничал» из-за слуха о том, что Кудрин якобы планировал своё участие в выборах главы Санкт-Петербурга, и в какой-то момент нынешний глава Счётной палаты «чуть не лишился места в Смольном, поскольку Анатолий Александрович реально меня опасался».

Кудрин подчеркнул, что страхи Собчака были безосновательны, поскольку он всегда поддерживал кандидатуру действующего на тот момент мэра города и помогал работе его штаба: «Уже потом, через несколько лет, когда Анатолий Александрович вернулся из вынужденной эмиграции в Париж, он пришел ко мне на Старую площадь, где я работал начальником контрольного управления президента, и сказал: «Эх, не понимал я в 1996-м, кто мои настоящие союзники, а кто — враги…».