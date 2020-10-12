Омск, 12 октября, 2020, 08:15 — ИА Регнум. За первые полгода 2020 года в Омскую область прибыли более 21,6 тыс. мигрантов. При этом за то же время регион покинули почти 26,2 тыс. жителей. В результате миграционная убыль населения составила — 4563 или — 4,1 на 1 тыс. человек. Такие данные сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Омскстата.

Дарья Драй ИА REGNUM В поисках лучшей жизни

Граждане чаще всего переезжают внутри области или уезжают в другие регионы и города России. Выехали за границу более 3,8 тыс., прибыли из-за рубежа около 2,5 тыс. человек.

Напомним, средняя зарплата в Омской области, по данным статистики, достигает 34,3 тыс. рублей, что является одним из наиболее низких показателей в Сибири.

Читайте также: Названа средняя зарплата в Омской области