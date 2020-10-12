Чита, 12 октября, 2020, 07:39 — ИА Регнум. В Забайкальском крае темпы прироста носителей коронавируса за сутки достигают 2,3%. Это более чем в два раза больше, чем средние показатели по России — 1,06%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такие цифры озвучила глава терруправления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"По распределению заболеваемости на 100 тысяч населения самая неблагоприятная обстановка в Каларском, Читинском, Ононском, Дульдургинском, Агинском, Могойтуйском районах, в городе Чите», — отметила она.

Так, на 12 октября общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в крае достигло 7759. Из них выздоровели к настоящему времени более 5,4 тыс. человек. 72 пациента скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, регион практически ежедневно бьёт рекорды по числу выявленных случаев. В связи с этим власти возвращают ограничительные меры, в числе которых введён запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты дискотеки и клубы.

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