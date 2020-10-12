Хабаровск, 12 октября, 2020, 04:55 — ИА Регнум. Акции протеста в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала достигли пика в минувшие выходные — 10 и 11 октября. Если до этого митинги и шествия проходили мирно, то в прошедшую субботу и воскресенье хабаровчане получили отпор — в схватках с ОМОНом есть пострадавшие и задержанные, рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из участников акции Алексей.

Ldpr.ru Митинг жителей Хабаровска в поддержку Сергея Фургала

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«В разных СМИ пишут, что протестующими кто-то руководит, направляет и даже за деньги предлагают выходить на митинги. Мы со своей семьёй, друзьями можем точно сказать, что этого нет. В субботу, после утреннего шествия, где произошли столкновения с ОМОНом и были задержаны более 20 человек, троих увезли в больницу, в том числе и женщину, в соцсетях писали, что желающие могут прийти на площадь Ленина. Собралось до тысячи крепких мужиков, были и подростки, активисты. Вот здесь и произошла провокация — кто-то кинул в окно «Белого дома» камень, слава богу, стекло не разбилось.

После этого мы поняли, что кто-то намеренно нас провоцирует, и уже сменили «кричалку» на «Провокаторов долой». Это уже грязная игра», — рассказал Алексей.

По словам участников, один из офицеров ОМОНа бросил к ногам бывших коллег свои награды, тем самым отказавшись от противодействия в отношении митингующих.

При этом Алексей сказал, что акции протеста по-прежнему набирают большое количество участников — до нескольких тысяч человек. К участникам акций власти региона так и не выходят.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске сотрудники ОМОНа не допустили установку палаточного лагеря сторонников бывшего губернатора края Сергея Фургала на площади Ленина.