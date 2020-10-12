Москва, 12 октября, 2020, 03:26 — ИА Регнум. Суд по интеллектуальным правам 9 ноября 2020 года планирует начать рассмотрение иска госкорпорации «Роскосмос» к АО «Композит» и АО «Всероссийский институт лёгких сплавов» (ВИЛС). В основе спора права на патенты на изобретение «Деформируемый сплав на основе алюминия», передаёт ИА REGNUM.

Симсталь Всероссийский институт лёгких сплавов

Иск был подан в начале октября 2020 года. Роспатент приглашён в спор третьим лицом. Госкорпорация требует признания недействительными патентов №2 612 475 и 2 621 086 «на изобретения «Деформируемый сплав на основе алюминия» в части указания в качестве патентообладателей общества «ВИЛС» и общества «Композит». Помимо этого, истец требует обязать Роспатент «внести соответствующие изменения в государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдать новые патенты на изобретение «Деформируемый сплав на основе алюминия» с указанием в качестве патентообладателя Российской Федерации» в лице Роскосмоса.

«Композит», который базируется в Королёве, на сегодня позиционируется головной компанией «Роскосмоса» в сфере создания и использования материалов.

Напомним, в сентябре 2020 года «Роскосмос» также обратился с претензиями к институту «Сигнал» из Владимирской области. Речь шла о правах на электрогидравлическую систему управления поворотным кольцом стартового ракетного комплекса.