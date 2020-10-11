Ереван, 11 октября, 2020, 23:14 — ИА Регнум. Вечером 11 октября столица Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт вновь подверглась обстрелам со стороны вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщили в информационном центре при правительстве Армении.

Mod.gov.az Реактивная система залпового огня азербайджанской армии

«По Степанакерту вновь наносятся удары. В городе слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Как сообщалоИА REGNUM, столкновения между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. Причиной конфликта является территориальный спор между государствами за право обладания Нагорным Карабахом.

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